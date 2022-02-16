МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в декабре вырос на 1,6% в годовом выражении, а в месячном — на 1,2%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Дефицит торгового баланса еврозоны в декабре вырос хуже прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 0,5%, а в месячном вырос на 0,3%.

В ЕС объем промышленного производства в декабре увеличился на 2,5% в годовом выражении, а в месячном — на 0,7%.

При этом производство товаров длительного пользования в декабре в еврозоне уменьшилось на 0,3%, в ЕС не изменилось по сравнению с ноябрем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне увеличился на 0,4%, в ЕС — на 0,1%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне в декабре снизилось на 0,8% в месячном исчислении, а в ЕС увеличилось на 0,2%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 0,5%, в ЕС — на 0,2%.

Самый значительный рост промышленности в декабре к ноябрю был отмечен в Литве (+33,3%), Болгарии (+14,3%) и Польше (+14,1%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано на Мальте (-7,1%) в Ирландии (-2,9%) и Чехии (-2,1%).