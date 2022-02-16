МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Основные параметры бюджета РФ на 2022 год будут значительно увеличены как по доходам, так и по расходам, но отступать от бюджетных правил не придется, сообщил журналистам в среду министр финансов России Антон Силуанов. Власти анонсировали начало инвестиций средств из ФНБ

"Мы ожидаем несколько изменений", – сказал он, отвечая на вопрос о готовящихся поправках в закон о бюджете РФ на текущий год.

Согласно принятому в конце прошлого года закону, доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), расходы — 23,69 триллиона (17,8% ВВП), профицит составит 1,33 триллиона рублей (1% ВВП).

Силуанов, в частности, напомнил, что Минэкономразвития уточнило оценку динамики ВВП России за 2021 год: его рост на 4,6% оказался выше сентябрьского прогноза в 4,2%. "ВВП номинально изменился, соответственно, будет и меняться наш прогноз по текущему году. Соответственно, будут и возможности уточнить параметры доходов. Мы ожидаем, что они будут несколько выше", – заявил глава Минфина.

"С другой стороны, у нас есть и расходные обязательства, которые мы не планировали", – отметил министр. В частности, по его словам, из-за распространения штамма "омикрон" россияне оформляют порядка 600 тысяч больничных листов в день. "Поэтому дефицит Фонда социального страхования, очевидно, нам придется закрывать из дополнительных бюджетных средств",- сказал Силуанов.

Он отказался назвать сумму дополнительных расходов, отметив лишь, что речь идет о "трехзначных значениях миллиардов рублей". Дополнительных вливаний из федерального бюджета – также на трехзначную сумму в миллиардах рублей — потребует и ФОМС.

"Поэтому те дополнительные ресурсы, которые мы планируем получить в текущем году, во многом будут направлены на реагирование, связанное с продолжением развития коронавирусной инфекции", – сказал Силуанов.

Еще один блок дополнительных расходов бюджета, по его словам, связан с решениями ЦБ о повышении ключевой ставки. "Ключ повысился, у нас очень много расходов привязано к этому показателю. Взять ту же самую ипотеку, взять ту же самую фабрику (проектного финансирования – ред.)", — пояснил он. "Нам здесь тоже нужны деньги на то, чтобы обеспечить те параметры кредитования или кредитной поддержки, которые обозначили в программном документе", — сказал глава Минфина, добавив, что все это также потребует "трехзначных денежных вливаний".

При этом он подчеркнул, что отступать от действующих бюджетных правил не придется. "В текущем году и во все последующие плановые периоды у нас жестко будет соблюдаться бюджетное правило. Разногласий нет", — сказал Силуанов.