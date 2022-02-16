МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры президентов России и Белоруссии пройдут в Москве 18 февраля. В ходе мероприятия они планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности. Путин рассказал о дальнейшей судьбе поставок газа в Германию

Пресс-служба белорусского лидера отмечает, что главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов, в их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика".