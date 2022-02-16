МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил по итогам встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, что мероприятие прошло конструктивно. Эксперты назвали истинные цели визита главы Бразилии в Россию

По словам путина, у них состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры.

"По итогам принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества", — добавил российский лидер.

По его словам, Россия и Бразилия заинтересованы в последовательном расширении экономического взаимодействия.

Путин добавил, что Болсонару во время поездки в Москву пообщается с бизнесменами двух стран.

Он отметил, что с хорошей отдачей работают российско-бразильские и бразильско-российские предприниматели, которые приурочили к нынешнему визиту президента Бразилии серию встреч представителей деловых кругов двух стран.

"Сегодня вечером господин Болсонару пообщается с бизнесменами, входящими в актив этих советов", — сказал Путин.

Президенты обсудили укрепление сотрудничества и обменов в военной области, заинтересованы в наращивании сотрудничества по космосу. Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, Россия и Бразилия намерены углубить диалог по добыче углеводородов на морских месторождениях и по вопросам развития водородной и атомной энергетики.