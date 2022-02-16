МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Нагнетание против России со стороны США с помощью Украины обусловлено тем, что Вашингтону "нужно отвоевывать очередной рынок, а уж тем более такой, как рынок газа", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Силуанов рассказал о плане России на случай новых санкций

Для США "дестабилизация ситуации на Украине, через которую в Европу шел газ РФ, выгодна была на протяжении всех этих лет", добавила она.

"Мы (несмотря на действия США) являемся надежным поставщиком газа, других энергоресурсов и для Европы, и для других стран других регионов на протяжении десятилетий… поставляли, поставляем, будем поставлять", — сказала дипломат в ходе брифинга.