МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,55 трлн йен -0,93 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (январь) 17,5% 9,6% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (январь) -0,583 трлн йен -2,191 трлн йен (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (январь) 64,8 тыс 12,9 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (январь) 41,5 тыс -17 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (январь) 4,2% 4,2% (факт)
10:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (январь) 1,885 млн 1,76 млн
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь) 9,8%  
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь) 1,4%  
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (январь) 1,702 млн 1,7 млн
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 223 тыс 219 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль) 23,2 20
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль) 26,1  
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (декабрь) 30,15 млрд канад. долл  
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Новатэк — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 4кв2021/2021    
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.02) 634,9 млрд долл (на 04.02)  
  RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021    
17:30 мск (14:30 лнд, 09:30 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента    
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2021    
  RUB EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2021/2021    
15:00 мск RUB Магнит — День инвестора и аналитика (онлайн-формат)    
  RUB Черкизово Групп — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по фин. див-дам 2021) 48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020 85,27 (1П2021) — див-д 2021