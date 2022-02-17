МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, по итогам 2021 года выросла на 38,2% и составила 16,9 миллиарда швейцарских франков (18,3 миллиарда долларов), говорится в отчете компании. Чистая прибыль Kraft Heinz выросла почти втрое за 2021 год

Разводненная прибыль на акцию составила 4,42 швейцарского франка (4,77 доллара) против 4,29 франка (4,63 доллара) год назад. Выручка выросла на 8,3% — до 87,088 миллиарда франков (94,1 миллиарда долларов).

В то же время компания указывает, что органический рост продаж в 2021 году составил 7,5%. "По категориям продуктов наибольший вклад в органический рост внес кофе, чему способствовал сильный импульс трех основных брендов Nescafé, Nespresso и Starbucks", — отмечает компания.

Продажи в Северной и Южной Америке снизились за год на 0,6% — до 33,779 миллиарда франков (36,5 миллиарда долларов), в регионе AOA (Океания, Азия и Африка южнее Сахары) вырос на 0,02%, до 20,735 миллиарда франков (22,4 миллиарда долларов). Объем продаж в зоне EMENA (Европа, Ближний Восток, регион Северной Африки) увеличился на 4% — до 21,128 миллиарда франков (22,8 миллиарда долларов).

Компания также сообщила, то планирует провести обратный выкуп акций на сумму в 10 миллиардов франков (10,8 миллиарда долларов) в 2022 году.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию компания начала поставлять еще в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.