По данным отчетности Nestle, ее чистая прибыль выросла по итогам 2021 года на 38,2%
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, по итогам 2021 года выросла на 38,2% и составила 16,9 миллиарда швейцарских франков (18,3 миллиарда долларов), говорится в отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 4,42 швейцарского франка (4,77 доллара) против 4,29 франка (4,63 доллара) год назад. Выручка выросла на 8,3% — до 87,088 миллиарда франков (94,1 миллиарда долларов).
В то же время компания указывает, что органический рост продаж в 2021 году составил 7,5%. "По категориям продуктов наибольший вклад в органический рост внес кофе, чему способствовал сильный импульс трех основных брендов Nescafé, Nespresso и Starbucks", — отмечает компания.
Продажи в Северной и Южной Америке снизились за год на 0,6% — до 33,779 миллиарда франков (36,5 миллиарда долларов), в регионе AOA (Океания, Азия и Африка южнее Сахары) вырос на 0,02%, до 20,735 миллиарда франков (22,4 миллиарда долларов). Объем продаж в зоне EMENA (Европа, Ближний Восток, регион Северной Африки) увеличился на 4% — до 21,128 миллиарда франков (22,8 миллиарда долларов).
Компания также сообщила, то планирует провести обратный выкуп акций на сумму в 10 миллиардов франков (10,8 миллиарда долларов) в 2022 году.
Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию компания начала поставлять еще в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.
https://1prime.ru/state_regulation/20220217/836087678.html