МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в январе в годовом выражении упали на 6%, достигнув исторического минимума в 682,6 тысячи машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В том числе в Италии показатель продаж упал на 19,7%, во Франции — на 18,6%. В Германии показатель вырос на 8,5%, в Испании — на 1%.

В частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Stellantis (бывших Fiat и PSA) в январе снизились в годовом выражении на 15,1%, Volkswagen Group — на 7%, группы Renault — на 3,5%.