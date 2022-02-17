МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Отказ Великобритании от выдачи "золотых виз" инвесторам нанесет ущерб, прежде всего, самому Лондону, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Глава МИД Британии высказалась о судьбе активов "российских олигархов"

О том, что Великобритания готовится "в течение нескольких недель" отменить программу "золотых виз" для инвесторов сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава МВД страны Прити Патель собирается отменить их на фоне опасений, что они могут использоваться для отмывания незаконных доходов. Виза инвестора выдается тем, кто готов вложить в Великобритании не менее двух миллионов фунтов (около 204 миллионов рублей).

"В интересах Лондона сокращать количество препон, чтобы иностранные инвесторы вкладывали свои деньги в их экономику. Отказываясь же от выдачи "золотых виз", они поступают прямо противоположно. Поэтому такой шаг нанесет ущерб, прежде всего, Лондону. Это, если хотите, выстрел в ногу, не смертельно, но больно будет, синяк появится", — прокомментировал Тимофеев.

Эксперт напомнил, что "вопрос этот поднимается в Великобритании периодически". "В свое время он обострился в связи с "делом Скрипалей", сейчас, понятно, из-за кризиса вокруг Украины, — заметил он.

"Они спекулируют на этой теме ради политических целей. Но никаких политических выгод в плане отношений с Россией им это не даст, а вот к оттоку российских инвестицией может привести. Наши деловые люди и так уже озадачены всеми нынешними политическими играми, которые их настораживают. Ведь бизнес любит тишину, спокойствие", — подчеркнул Тимофеев.

В конце концов, как отмечает эксперт, деньги, естественно, не пропадут. "В России есть интересные проекты, куда часть этих инвестиций можно перенаправить", — заключил он.