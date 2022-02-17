МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 0,5% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) -3,6% 1,2%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь) -3% 7,9%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -3,7% 1%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь) -0,9% 8,7%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,2%  
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь) 0,1% 0,1%
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль) 24  
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,1% -2%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь) 0,2%  
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,7% -2,1%
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (январь) 6,18 млн 6,1 млн
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь) -4,6% -1%
18:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 497  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 613  
21:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
21:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -8,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 363,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 186,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 177,6 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -85,7 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -59,1 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 15,4 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 38,8 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021    
  RUB Роснефть — СД (вопрос о составе правления ПАО)    