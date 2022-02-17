Президент Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу
ПУТИН: НАДО СОХРАНИТЬ КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПОДХОД К БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ
https://1prime.ru/state_regulation/20220217/836091811.html
Банки
Выплаты вкладчикам лишенного лицензии ККБ осуществит Сбербанк
Кибербезопасность
Путин рассказал о мерах по борьбе с кибермошенничеством в России
Торги
Фондовые индексы США снижаются на слабой внутренней статистике
Повышение цен в России
Путин оценил экономику России в непростой глобальной ситуации
Глобальный энергокризис
В Европе хотят, чтобы США стали главным поставщиком газа
Нефть
Цены на нефть снижаются в четверг вечером на 1,88%
Санкции против РФ
Боррель рассказал об энергетике, как части санкций против России
Авто
Продажи новых автомобилей Lada в ЕС в январе выросли в 2,3 раза
Пандемия коронавируса
Эксперт предупредил, когда ждать шестую волну COVID в России
ПУТИН: НАДО СОХРАНИТЬ КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПОДХОД К БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ
https://1prime.ru/state_regulation/20220217/836091811.html
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