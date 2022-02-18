МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американские официальные лица получили некие разведданные, которые якобы доказывают, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение США и другие мировые державы, пишет газета Washington Post. СМИ: Евросоюз обсуждает исключение энергосектора из санкций против России

"Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение", — заявил изданию неназванный чиновник администрации.

По данным газеты, еще два американских и один европейский источник подтвердили независимо друг от друга, что знакомы с этой информацией.

В частности, утверждается, что Россия может пойти на "действия под ложным флагом". Также чиновники заявляют, что у них есть данные, что российские силы якобы продолжают концентрироваться у границы с Украиной, а в Донбассе усилились обстрелы. Также они упоминают тот факт, что Россия продолжает военные учения в Белоруссии.

Россия отрицает приписываемые ей Западом планы "вторжения" на Украину и указывает на необходимость выполнения Киевом Минских соглашений, предусматривающих деэскалацию конфликта в Донбассе.