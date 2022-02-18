События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 февраля
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,5%
|0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-3,6%
|1,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь)
|-3%
|7,9%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-3,7%
|1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|-0,9%
|8,7%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь)
|0,1%
|0,1%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль)
|24
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,1%
|-2%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь)
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,7%
|-2,1%
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
|6,18 млн
|6,1 млн
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь)
|-4,6%
|-1%
|18:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|497
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|613
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|21:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-8,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|363,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|186,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|177,6 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-85,7 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-59,1 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|15,4 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|38,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021
|RUB
|Роснефть — СД (вопрос о составе правления ПАО)
https://1prime.ru/state_regulation/20220218/836094163.html