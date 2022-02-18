БРЮССЕЛЬ, 18 фев — ПРАЙМ. Инфляция в США могла достигнуть своего пика, поднявшись до отметки в 7,5%, тогда как в Европе максимум роста потребительских цен, возможно, еще впереди, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В ФРС США ждут принятия быстрых мер из-за высокой инфляции в стране

В США зафиксирован самый стремительный рост потребительских цен за последние 40 лет: в декабре минувшего года они увеличились в годовом исчислении на 7%, а в январе — на 7,5%.

Инфляция в еврозоне, экономическом ядре Евросоюза, также бьет рекорды, что происходит в основном из-за роста цен на энергоносители. Годовой показатель за январь по предварительной оценке Евростата ускорился до 5,1% с 5% по итогам декабря. Это стало самым высоким годовым ростом цен за все время существования валютного блока. Еврокомиссия в своем зимнем экономическом прогнозе резко подняла оценку инфляции в еврозоне на 2022 год — до 3,5% с 2,2%.

"В США, где рынок более гибкий, чем в Европе, уже произошел рост заработных плат после скачка стоимости многих видов сырья, что привело к росту цен для потребителей. Стоимость энергии осталась в основном неизменной, поскольку США обеспечивают себя газом и нефтью. Более того, в марте 2021 года правительство (Джо) Байдена провело через Конгресс законопроект о пакете помощи в размере 1,9 триллиона долларов, чтобы помочь американцам справиться с влиянием пандемии коронавируса. Он включал в себя разовые прямые выплаты на сумму 1,4 тысячи долларов, которые должны были быть направлены большинству американцев. Инфляционное давление, которое заключают в себе (эти меры — ред.), теперь заметно по (росту потребцен на — ред.) 7,5%. Если вы стимулируете покупательскую способность, вы увеличиваете расходы и активизируете инфляцию. В Европе иная ситуация", — сказал экономист Бруно Колман, преподаватель нескольких университетов, бывший президент Брюссельской фондовой биржи.

По его мнению, в Европе еще не произошло повышение заработных плат, влияние на инфляцию оказал рост стоимости энергоносителей и сырья. Колман ожидает, что рост потребцен в регионе в 2022 году стабилизируется на уровне 4–5%, поскольку можно ожидать увеличения зарплат примерно на 2%.

"США, вероятно, достигли своего пика инфляции, в то время как в Европе пик ожидается в период с января по конец марта из-за эффекта задержки (влияния — ред.) цен на энергоносители ввиду существующих долгосрочных контрактов и того факта, что повышение заработных плат еще не началось", — сказал главный экономист банка ING в Брюсселе Филипп Ледан.

Еврокомиссия ранее отмечала, что скачек оптовых цен на газ в Евросоюзе, произошедший в 2021 году, будет серьезно влиять на розничные цены на "голубое топливо" и в текущем году, которые, в свою очередь, разгоняют инфляцию.