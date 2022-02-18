МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 7 по 13 февраля вырос пятую неделю подряд, поднявшись на 1 пункт — до 91,2 пункта, что стало новым максимумом с начала мая 2020 года. Врач рассказала, какая болезнь может ослабить иммунитет к коронавирусу

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Средний чек на прошлой неделе вырос по кусковому мылу (на 7%, до 109 рублей) и антисептикам (на 2%, до 213 рублей). Снизился он по перчаткам (на 1%, до 171 рубля) и гречке (на 1%, до 105 рублей). По остальным трем товарам средний чек остался прежним: по медицинским маскам — 105 рублей, по туалетной бумаге — 89 рублей, по лимонам — 33 рубля.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей поднялся еще на 1 пункт и составил 91,2 пункта. Индекс вырос пятую неделю подряд и снова обновил максимум с начала мая 2020 года — тогда с 27 апреля по 3 мая он составил 99,6 пункта. С тех пор максимальным было значение в 90,2 пункта, достигнутое на неделе с 31 января по 6 февраля 2022 года.