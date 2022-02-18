Денежная база России выросла в узком определении с 4 по 11 февраля
Объем денежной базы России в узком определении на 11 февраля достиг 14,417 триллиона рублей
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 11 февраля составил 14,417 триллиона рублей после 14,352 триллиона на 4 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 65,1 миллиарда рублей, или на 0,45%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.