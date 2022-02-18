Киевский экономист Гаврилечко выдвинул предложение прекратить выплаты по долгам Украины
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Киев мог бы прекратить выплаты по внешним долгам, используя нагнетание Западом темы о "российском вторжении". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий украинского экономиста Юрия Гаврилечко, который был опубликован в его колонке для издания "Главред".
Он напомнил о том, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении Вашингтона предоставить Украине гарантии суверенных кредитов для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
"То есть, это по сути — гарантийный кредит для того, чтобы Украина вернула то, что взяла у МВФ. Соответственно, как и все то, что мы брали у МВФ, эти гарантии на развитии экономики никак не скажутся. А вот на ее падении, наоборот, отразится, ведь если брать деньги, которые не развивают, то они ее гробят", — подчеркнул эксперт.
Гаврилечко считает, что все кредиты, которые брали киевские власти, принесли только вред экономике страны
"Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина — это пользуясь уникальным случаем, когда о "российском вторжении" пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам", — добавил он.
Эксперт также отметил, что это угрозу "вторжения" можно считать форс-мажорными обстоятельствами.
"А раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет", — заявил экономист.
По мнению Гаврилечко, могло бы существенно помочь экономике, так как, к примеру, в нынешнем году на обслуживание и возврат долгов Киев должен потратить порядка 60% доходной части бюджета — около 600 миллиардов гривен. При этом кредитные гарантии в принципе не нужны, так как их, в отличие от денег, нельзя ни на что потратить, добавил он.
Эксперт пояснил, что если Украина согласится на это предложение США, это будет означать, что в случае, если она (Украина — ред.) по каким-либо причинам не сможет выплатить долг МВФ, это за них сделает США и в этом случае Киев будет должен уже не МВФ, а Штатам, что последние могут использовать затем в своих целях.
Тем не менее, он считает, что, выбирая между логичным и рациональным вариантом и нелогичным и нерациональным, власти страны обычно останавливаются на втором.
"А поскольку на Украине уровень жизни снижается с тех пор, как снизилось промпроизводство, будем падать дальше. Ведь в пропасть можно падать ровно столько, сколько будет длиться жизнь", — подытожил Гаврилечко.
https://1prime.ru/state_regulation/20220218/836095964.html