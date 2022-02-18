МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Киев мог бы прекратить выплаты по внешним долгам, используя нагнетание Западом темы о "российском вторжении". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий украинского экономиста Юрия Гаврилечко, который был опубликован в его колонке для издания "Главред".

Он напомнил о том, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении Вашингтона предоставить Украине гарантии суверенных кредитов для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В Кремле рассказали об исках к изданиям, писавшим о вторжении на Украину

"То есть, это по сути — гарантийный кредит для того, чтобы Украина вернула то, что взяла у МВФ. Соответственно, как и все то, что мы брали у МВФ, эти гарантии на развитии экономики никак не скажутся. А вот на ее падении, наоборот, отразится, ведь если брать деньги, которые не развивают, то они ее гробят", — подчеркнул эксперт.

Гаврилечко считает, что все кредиты, которые брали киевские власти, принесли только вред экономике страны

"Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина — это пользуясь уникальным случаем, когда о "российском вторжении" пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам", — добавил он.

Эксперт также отметил, что это угрозу "вторжения" можно считать форс-мажорными обстоятельствами.

"А раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет", — заявил экономист.

По мнению Гаврилечко, могло бы существенно помочь экономике, так как, к примеру, в нынешнем году на обслуживание и возврат долгов Киев должен потратить порядка 60% доходной части бюджета — около 600 миллиардов гривен. При этом кредитные гарантии в принципе не нужны, так как их, в отличие от денег, нельзя ни на что потратить, добавил он. Эксперты объяснили, кому выгодна истерия вокруг "войны" на Украине

Эксперт пояснил, что если Украина согласится на это предложение США, это будет означать, что в случае, если она (Украина — ред.) по каким-либо причинам не сможет выплатить долг МВФ, это за них сделает США и в этом случае Киев будет должен уже не МВФ, а Штатам, что последние могут использовать затем в своих целях.

Тем не менее, он считает, что, выбирая между логичным и рациональным вариантом и нелогичным и нерациональным, власти страны обычно останавливаются на втором.

"А поскольку на Украине уровень жизни снижается с тех пор, как снизилось промпроизводство, будем падать дальше. Ведь в пропасть можно падать ровно столько, сколько будет длиться жизнь", — подытожил Гаврилечко.