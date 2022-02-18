ВАРШАВА, 18 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал в ходе саммита Евросовета в Брюсселе страны ЕС оказывать финансовую помощь Украине.

По его мнению, "сегодня надо ясно себе сказать, что независимая Украина – это польский государственный интерес".