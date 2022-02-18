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https://1prime.ru/state_regulation/20220218/836097106.html
Премьер Польши призвал страны ЕС оказывать финансовую помощь Украине
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал в ходе саммита Евросовета в Брюсселе страны ЕС оказывать финансовую помощь Украине. По его мнению, "сегодня надо ясно себе... ПРАЙМ, 18.02.2022
экономика, новости, польша, украина, поддержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 18 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал в ходе саммита Евросовета в Брюсселе страны ЕС оказывать финансовую помощь Украине.
По его мнению, "сегодня надо ясно себе сказать, что независимая Украина – это польский государственный интерес".