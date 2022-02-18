ДОНЕЦК, 18 фев — ПРАЙМ. ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. СМИ: На Украине нашли способ "отомстить" Западу

"При обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", — рассказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он добавил, что "по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан".

Глава ДНР добавил, что эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.

"Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения", — пояснил он.

Он призвал сохранять спокойствие. "Все вместе мы выстоим и победим", — отметил Пушилин.