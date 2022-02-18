МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Санкции против России будут введены в любом случае, вне зависимости от наличия повода, связанного с событиями на Украине, считает президент России Владимир Путин.

"Санкции будут вводить в любом случае: есть какой-то повод сегодня, вот, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом: цель затормозить развитие, в данном случае России или Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод ввести те или иные ограничения нелегитимные, это не что иное как недобросовестная конкуренция. В этом все дело", — сказал глава государства после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По его мнению, цель санкций — затормозить развитие России и Белоруссии, и это является недобросовестной конкуренцией. За годы санкций в России немало сделано для импортозамещения и повышения уровня суверенитета в экономике.

Путин констатировал, что санкционное давление является нелегитимным и нарушает действующие нормы международного права. Однако многие вспоминают об этом только когда им выгодно. "А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права", — сказал он.

По его словам, санкционное давление не нравится ни одной стране мира, с ним сталкиваются даже союзники Соединенных Штатов, и рано или поздно этот нарыв прорвется.