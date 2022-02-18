Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ЕС на уровне "ААА", прогноз по рейтингу стабильный
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Европейского Союза (ЕС) на уровне "ААА", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.
Вместе с этим Fitch сохранил рейтинг Евратома "ААА" со стабильным прогнозом. Краткосрочный РДЭ ЕС и Евратома подтверждены на уровне "F1+".
"Подтверждение рейтингов ЕС и Евратома и стабильный прогноз по ним отражают высокую приверженность членов Евросоюза оказывать ему финансовую поддержку. Рейтинг "ААА" в большей степени связан с возможностями стран-членов ЕС с этим рейтингом предоставлять дополнительное финансирование в бюджет при необходимости погашения долга", — указывает агентство.
Ожидается, что ЕС с середины 2021 по 2026 год выделит из фонда по восстановлению государств-членов евросоюза (NGEU) 390 миллиардов евро на гранты странам-членам союза и 360 миллиардов на кредиты. Fitch прогнозирует, что к концу 2026 года долг Евросоюза достигнет 1 триллиона евро, учитывая полную мощность фонда.
Рейтинг ЕС находится на максимальном уровне, поэтому не может быть повышен. В то же время негативное рейтинговое действие Fitch может применить в случае настоящего или прогнозируемого снижения дополнительного вклада стран с рейтингом "ААА" в ежегодное обслуживание долга.
https://1prime.ru/state_regulation/20220218/836098602.html