МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривается только на случай "военных действий" против Украины, о других ситуациях речь не идет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Путин: санкции против России будут вводить в любом случае

"Этот пакет рассматривается на случай военной операции", — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции против России быть введены вследствие кибератаки или при других обстоятельствах, кроме военного вмешательства.

Кроме того, ЕС рассматривает введение санкций против Белоруссии в случае ее участия в "военной агрессии" против Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Он также добавил, что в случае, если нынешняя ситуация с обострением вокруг Украины продлится "слишком долго", ЕС снова проведет оценку своих позиций.