МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рубль перешел к снижению на заявлениях об эвакуации людей из ДНР в Россию

"Также президент России поручил правительству срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", — добавил Песков.

Единовременные выплаты беженцам будут осуществлены из резервного фонда, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республик в Россию в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.