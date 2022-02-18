МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рост инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году, по оценке Минэкономразвития, составил около 6%, именно оживление инвестиционной активности в конце прошлого года обусловило рост ВВП страны выше прогнозов, сообщила журналистам замглавы министерства Полина Крючкова. Рост экономики России в 2021 году составил 4,7%, подсчитали в Росстате

Ранее в пятницу Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП России по итогам 2021 года в 4,7%. Это чуть выше предварительных оценок Минэкономразвития в 4,6%.

"Отдельно стоит сказать о вкладе инвестиций в рост экономики. Наша оценка за 2021 год – около 6%, даже с учетом высокой базы предыдущего года. По ряду косвенных признаков – например, росту объемов строительства, производства машиностроительной продукции и стройматериалов — видим ускорение инвестиционного спроса в четвертом квартале. Считаем, что именно оживление инвестиционной активности к концу года во многом обусловило более высокие, чем ожидалось, темпы экономического роста", — сказала Крючкова, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

По ее словам, на динамику инвестиций повлиял значительный объем чистой прибыли компаний. "Существенную ее часть бизнес вкладывал в развитие, а значит – новые рабочие места. Основной вклад в рост прибыли внесли экспортно ориентированные отрасли, но прибыль росла и в отраслях, ориентированных на внутренний рынок", — добавила замминистра.

Говоря в целом, она указала, что главным фактором восстановления экономики России в прошлом году стал потребительский спрос, прежде всего за счет роста доходов. "Реальные денежные доходы населения выросли на 3,4%, не только полностью компенсировав спад 2020 года, но и превысив уровень 2019 года. Восстановлению доходов способствовала позитивная динамика рынка труда, рост предпринимательских доходов, а также – меры государственной социальной политики, в том числе – принятые в прошлом году дополнительные решения", — подчеркнула Крючкова.