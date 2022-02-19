Президент США Байден заявил о готовности ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, но Москве еще не поздно вернуться за стол переговоров, заявил президент Джо Байден.
"Запад един и полон решимости. Мы готовы ввести суровые санкции против России, если она вновь вторгнется на Украину. Но, я скажу это вновь, Россия все еще может выбрать дипломатию. Еще не слишком поздно для деэскалации и возвращения за стол переговоров", — сказал он.
Комментируя обострение ситуации в Донбассе, Байден обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в нарушении прекращения огня.
Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение "вторгнуться на Украину".
"Да, я так сказал", — заявил президент журналистам в ответ на соответствующий вопрос. На просьбу привести основания для такого заключения он отметил, что у Вашингтона "значительные возможности в разведке".
В то же время, по его словам, доказательств того, что Украина готовит атаку на Донбасс, нет. По словам Байдена, Украине была бы невыгодна эскалация в нынешний момент.
При этом президент подтвердил, что США не отправят войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта.
По словам Байдена, пока не произошло "вторжения", дверь для дипломатии открыта, но Россия осуществит его до назначенной даты встречи глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, то она захлопнет дверь для дипломатии.
Россия отвергает приписываемые ей планы атаки на Украину, заявляя о необходимости выполнения Минских соглашений.
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