МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Страны Запада в начале 1990-х годов, в период крушения советского блока, заявляли о неприемлемости расширения НАТО на восток — это следует из документа, найденного в Национальном архиве Великобритании, пишет журнал Spiegel. Аналитики назвали причину ухудшения экономических отношений России и ФРГ

Документ ранее имел гриф "секретно". Его обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В тексте говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года.

На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других восточноевропейских стран. При этом участники согласились, что членство стран Восточной Европы в Североатлантическом альянсе "неприемлемо".

Как зафиксировано в записке, представлявший ФРГ Юрген Хробог заявил о необходимости выдвижения новых идей о том, как обеспечить безопасность Центральной и Восточной Европы". По его словам, в ходе переговоров 2+4 — то есть об урегулировании в отношении Германии при участии ФРГ, ГДР, США, СССР, Британии и Франции — стороны ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше реки Эльбы. "Таким образом, мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим", — сообщается в отрывке. При этом издание уточняет, что представитель ФРГ "очевидно, перепутал Эльбу с Одером".

Как уточнил Хробог, эта позиция совпадала с мнением кабинета канцлера Гельмута Коля и главы МИД Ганса-Дитриха Геншера.

В свою очередь, представитель США Раймонд Зейтц, как отмечается в записке, отметил, что "Советскому Союзу дали понять", что не будут извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы. "НАТО не должна расширяться на восток ни формально, ни неофициально", — цитирует издание его заявление.