2022-02-19T13:38:04+03:00
2022-02-19T13:38:04+03:00
2022-02-19T13:38:04+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220219/836104488.html
Кабмин профинансирует строительство важных инфраструктурных объектов
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Правительство РФ одобрило финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов, сообщается на сайте кабмина. Средства пойдут в том... ПРАЙМ, 19.02.2022
экономика, новости, правительство рф, россия, инфраструктура
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов, сообщается на сайте кабмина.
Средства пойдут в том числе на строительство и ремонт медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также дорог, говорится в сообщении.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства.