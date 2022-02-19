МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов, сообщается на сайте кабмина.

Средства пойдут в том числе на строительство и ремонт медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также дорог, говорится в сообщении.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.