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Кабмин утвердил распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь
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Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал... ПРАЙМ, 20.02.2022
регионы, экономика, новости, правительство рф, морские порты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что в границы портов войдут дополнительные территории. Так, порт Анадырь будет включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения.
Кроме того, в порту Евпатория планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов.
Инициативы направлены на развитие торгового мореплавания. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".