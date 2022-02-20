МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Правительство утвердило концепцию круизного туризма до 2024 года

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что в границы портов войдут дополнительные территории. Так, порт Анадырь будет включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения.

Кроме того, в порту Евпатория планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов.

Инициативы направлены на развитие торгового мореплавания. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".