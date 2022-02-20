МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР в Ростовской области обратились за получением единовременной выплаты, сообщил замминистра региональной политики области Сергей Тюрин.

"За получением единовременной выплаты обратились 2437 человек. Получили уже материальную помощь 479 человек", — сообщил он.

Как добавил замминистра, в области развернуто 188 пунктов временного размещения, они готовы принять порядка 14 тысяч человек.

Ранее руководство непризнанных республик сообщило о проведении временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.