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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220220/836109350.html
В Ростовской области назвали число беженцев, обратившихся за выплатой
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Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР в Ростовской области обратились за получением единовременной выплаты, сообщил замминистра региональной политики области Сергей Тюрин. "За... ПРАЙМ, 20.02.2022
экономика, новости, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР в Ростовской области обратились за получением единовременной выплаты, сообщил замминистра региональной политики области Сергей Тюрин.
"За получением единовременной выплаты обратились 2437 человек. Получили уже материальную помощь 479 человек", — сообщил он.
Как добавил замминистра, в области развернуто 188 пунктов временного размещения, они готовы принять порядка 14 тысяч человек.
Ранее руководство непризнанных республик сообщило о проведении временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.