МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ночь с воскресенья на понедельник провели еще один телефонный разговор. Они обсуждали ситуацию на Украине, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, что днем в воскресенье, 20 февраля, Макрон и Путин уже провели телефонный разговор. Тогда, по информации французских СМИ, разговор длился 1 час 45 минут. Президенты Франции и РФ договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, отмечали в Елисейском дворце.

"Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции", — отметил пресс-секретарь Песков.

"Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", — добавил он.

По словам Пескова, президенты двух стран "акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников".

Он добавил, что в ближайшее время ожидаются контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел.