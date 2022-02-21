Путин и Макрон ночью провели еще один телефонный разговор, обсуждалась ситуация на Украине
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ночь с воскресенья на понедельник провели еще один телефонный разговор. Они обсуждали ситуацию на Украине, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Напомним, что днем в воскресенье, 20 февраля, Макрон и Путин уже провели телефонный разговор. Тогда, по информации французских СМИ, разговор длился 1 час 45 минут. Президенты Франции и РФ договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, отмечали в Елисейском дворце.
"Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции", — отметил пресс-секретарь Песков.
"Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", — добавил он.
По словам Пескова, президенты двух стран "акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников".
Он добавил, что в ближайшее время ожидаются контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел.
https://1prime.ru/state_regulation/20220221/836114672.html