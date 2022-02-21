МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает пакет антироссийских санкций в координации с США, Великобританией и Канадой, продолжает согласовывать планы с Южной Кореей, Японией и Швейцарией, сообщают зарубежные СМИ. Офис Зеленского оценил потери от слухов о вторжении в $2–3 миллиарда

ЕС может принять решение по новым санкциям против России "в течение дней", так как все документы уже готовы и могут быть одобрены главами МИД, отмечается в сообщении.

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