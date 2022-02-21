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https://1prime.ru/state_regulation/20220221/836115919.html
СМИ: Евросоюз координирует с США пакет санкций потив России
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Евросоюз разрабатывает пакет антироссийских санкций в координации с США, Великобританией и Канадой, продолжает согласовывать планы с Южной Кореей, Японией и Швейцарией, сообщают... ПРАЙМ, 21.02.2022
экономика, новости, евросоюз, россия, санкции, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает пакет антироссийских санкций в координации с США, Великобританией и Канадой, продолжает согласовывать планы с Южной Кореей, Японией и Швейцарией, сообщают зарубежные СМИ.
ЕС может принять решение по новым санкциям против России "в течение дней", так как все документы уже готовы и могут быть одобрены главами МИД, отмечается в сообщении.
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