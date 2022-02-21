БЕРЛИН, 21 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

Президент РФ Владимир Путин

Путин проведет большое заседание Совбеза

Согласно данным, переговоры состоятся в понедельник во второй половине дня. Лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины.

Ранее Владимир Путин дважды разговаривал по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.