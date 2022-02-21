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Шольц планирует телефонный разговор с Путиным
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. Согласно... ПРАЙМ, 21.02.2022
экономика, новости, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 21 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
Согласно данным, переговоры состоятся в понедельник во второй половине дня. Лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины.
Ранее Владимир Путин дважды разговаривал по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.