МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Совет Госдумы направил вопросы депутатов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в преддверии его годового отчета в нижней палате парламента, сообщает источник.

По данным РИА Новости, ежегодный отчет кабмина в Думе ожидается в мае.