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Совет Госдумы направил вопросы Мишустину в преддверии его годового отчета
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Совет Госдумы направил вопросы депутатов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в преддверии его годового отчета в нижней палате парламента, сообщает источник. По данным РИА... ПРАЙМ, 21.02.2022
экономика, новости, госдума, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Совет Госдумы направил вопросы депутатов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в преддверии его годового отчета в нижней палате парламента, сообщает источник.
По данным РИА Новости, ежегодный отчет кабмина в Думе ожидается в мае.