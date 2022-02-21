ЛОНДОН, 21 фев — ПРАЙМ. Если Великобритания сейчас в одностороннем порядке введет санкции против России из-за Украины, то они будут менее эффективными, они должны быть введены в координации с санкциями западных партнеров, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте.

"Я думаю, что ключевой момент здесь в том, что мы должны быть в позиции угрожать введением санкций против России, если они сделают что-то. Если мы сейчас в одностороннем порядке введём санкции, а США не введут, ЕС не введет, то есть угроза, что президент Путин будет играть по принципу "разделяй и властвуй", — заявил Уоллес, отвечая почему Британии не вводит сейчас санкции.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.