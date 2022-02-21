БРЮССЕЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Евросоюз расширил в понедельник действующие с 2014 года санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", добавив в список пять новых фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Министры ЕС одобрили санкции против пяти россиян из-за выборов в Крыму

Сообщается, что под санкции, в частности, попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.

В документе поясняется, что в качестве депутатов и представителей избиркома эти лица, по мнению ЕС, "действовали в интересах еще большей интеграции Республики Крым и Севастополя в Россию". Таким образом, российских деятелей обвинили в "активной поддержке действий и реализации политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Формально санкции ЕС в рамках этого режима действуют до 15 марта 2022 года. Они были в очередной раз продлены на шесть месяцев 15 сентября 2021 года. Очередное продление должно быть объявлено в конце февраля или в начале марта.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.

В списке до последнего момента значились 185 физлиц и 48 организаций, санкции были расширены в октябре прошлого года, в них добавили восемь новых фигурантов, в основном, из числа лиц, занятых на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Канцлер Германии отвергает призывы ввести санкции против России сейчас

В последние месяцы Киев и западные государства постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. В США рассматривают санкции против России из-за "кибератак" на Украину

При этом, в ЕС России пригрозили новыми "болезненными" санкциями на случай обострения ситуации вокруг Украины. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз имеет определенный набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьезные последствия для российской экономики. Он добавил, что речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых санкциях.

Помимо персональных санкций ЕС "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", в настоящее время действуют также экономические секторальные антироссийские санкции Евросоюза (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2022 года), а также санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".