МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Государственный долг Греции в 2021 году вырос более чем на 14,3 миллиарда евро – с 374,005 миллиарда евро на 31 декабря 2020 года до 388,337 миллиарда евро на 31 декабря 2021 года, сообщило Агентство по управлению госдолгом страны (PDMA).

Годом ранее рост составил почти 18 миллиардов евро.

В структуре госдолга краткосрочные облигации со сроком погашения до одного года составляют 56,742 миллиарда евро (14,6%), среднесрочные облигации со сроком погашения от одного года до пяти лет – 42,084 миллиарда евро (10,8%), долгосрочные облигации со сроком погашения выше пяти лет – 289,510 миллиарда евро (74,6%).

Наличные составляют 17,23 миллиарда евро. Эти средства включают счет резерва дохода с рынков капитала с балансом 15,697 миллиарда евро, за год счет не изменился.

ВВП Греции в 2021 году прогнозируется в 177,608 миллиарда евро, статистические данные ожидаются в ближайшие дни.

Государственный бюджет на 2022 год предусматривает рост экономики на 4,5%, по итогам 2022 года ВВП ожидается в объеме 187,278 миллиарда евро.