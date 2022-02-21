МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Пошлины на импорт автомобилей с датой выпуска, не превышающей один год, снижены в два раза в Узбекистане в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиеева, текстом документа располагает РИА Новости. Авто с пробегом в России подорожали на 60% за год

На прошлой неделе Мирзиеев поручил правительству подготовить постановление о снижении пошлин на ввоз автомобилей.

В соответствии с документом, пошлина на импорт автомобилей снижена с 30% до 15% от стоимости машины. Также в два этапа – с сегодняшнего дня и с 1 января 2023 года — в два раза будут снижены дополнительные коэффициенты, которые рассчитываются в долларах за кубический сантиметр от объема двигателя.

Сниженные импортные пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана, указывается в документе.

Импорт автотранспорта в Узбекистане до недавнего времени облагался пошлинами и акцизами в размере от 70% до 120% от стоимости автомобиля (импорт автомобилей из стран СНГ облагался только акцизами). В результате на автомобильном рынке республики доминировала продукция автопредприятия UzAvto Motors (бывшее GM Uzbekistan, Асака, Андижанская область Узбекистана). С 1 августа 2020 года в соответствии с постановлением Мирзиеева был отменен акциз на ввоз в Узбекистан новых легковых и грузовых автомобилей, коммерческого автотранспорта. Тогда же был введен и утилизационный сбор на легковые автомобили, трактора, спец- и дорожную технику, ввозимую и производимую в стране.