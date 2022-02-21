МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Признание самопровозглашенных республик Донбасса будет означать окончание войны на юго-востоке Украины, считает российский политолог Андрей Суздальцев. Слуцкий прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.

"Если после признания будут какие-то соглашения о том, что мы берем под защиту Донбасс, это означает ввод войск. Скорее всего, появление российских войск на территории ДНР и ЛНР будет использован как повод ввести против нас санкции", — сказал РИА Новости Суздальцев. По словам эксперта, это казус, потому что именно за присутствие российских войск на территории Донбасса в 2014 году Россию подвергли санкциям, в результате санкции могут быть введены дважды по одному и тому же поводу.

По мнению политолога, признание Донбасса "будет означать окончание войны на юго-востоке Украины". "Потому что, естественно, воевать с российской армией вряд ли будут." Посол рассказал о нежелании немцев вводить антироссийские санкции

"И, конечно, вместе с этим закончится история под названием "Минские соглашения", потому что ясно, что соглашения планировались, чтобы сохранить целостность Украины, Россия это поддерживала, и мы до последнего признавали, что Донбасс является территорией Украины."

В данном случае получается, что минские соглашения теряют свою цель", — пояснил собеседник агентства.

При этом, по его словам, если начнутся полномасштабные боевые действия между российскими войсками и Украиной, то "вполне вероятно, что саммита Россия-США не будет".

"Надо учитывать, что эта встреча "Вашингтон-Москва" крайне не устраивает Киев, и они всячески попытаются в эти оставшиеся дни втянуть Россию в боевые действия", — заключил эксперт.

Ранее президент Франции Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение.

Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.