Австрия обвинила Россию в нарушении минских соглашений
Канцлер Австрии назвал признание ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
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МОСКВА, 21 фев — МОСКВА. Австрийский канцлер Карл Нехаммер назвал признание президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенных ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений.
Нехаммер считает, что данный шаг является оскорблением усилий дипломатии по поиску мирного решения украинского конфликта.
"Признание президентом РФ сепаратистских регионов на востоке Украины является ясным нарушением минских соглашений и оскорблением дипломатических усилий по поиску мирного решения", — написал он Нехаммер в твиттере.
Канцлер информировал о том, что созвал встречу кризисного кабинета правительства для обсуждения дальнейших действий.
Он также посовещался с главами ЕК и Евросовета для координации на уровне ЕС.