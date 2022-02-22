МОСКВА, 21 фев — МОСКВА. Австрийский канцлер Карл Нехаммер назвал признание президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенных ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений. Путин: считаю необходимым признать ДНР и ЛНР

Нехаммер считает, что данный шаг является оскорблением усилий дипломатии по поиску мирного решения украинского конфликта.

"Признание президентом РФ сепаратистских регионов на востоке Украины является ясным нарушением минских соглашений и оскорблением дипломатических усилий по поиску мирного решения", — написал он Нехаммер в твиттере.

Канцлер информировал о том, что созвал встречу кризисного кабинета правительства для обсуждения дальнейших действий.

Он также посовещался с главами ЕК и Евросовета для координации на уровне ЕС.