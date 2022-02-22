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2022
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Глава МИД Британии подтвердила введение санкций против России
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Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. "Завтра мы... ПРАЙМ, 22.02.2022
новости, общество , экономика, великобритания, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.
"Завтра мы объявим о новых санкции в отношении России в ответ на их нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", — написала Трасс на своей странице в Twitter.