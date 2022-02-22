МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Великобритания во вторник объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. Эксперт допустил введение санкций против энергетического сектора России

"Завтра мы объявим о новых санкции в отношении России в ответ на их нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", — написала Трасс на своей странице в Twitter.