МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Евросоюз введет санкции против России в связи с признанием ею независимости ДНР и ЛНР не сразу, потому что хочет увидеть следующие шаги, сообщают СМИ со ссылкой на чиновника ЕС.
По словам чиновника, любые санкции будут подготовлены на встрече послов стран ЕС в Брюсселе.
"На вопрос, ответит ли ЕС санкциями уже во вторник, чиновник заявил, что это займет больше времени, поскольку ЕС хотел бы увидеть следующие шаги России", — говорится в сообщении агентства Рейтер.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.