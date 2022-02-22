МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Евросоюз введет санкции против России в связи с признанием ею независимости ДНР и ЛНР не сразу, потому что хочет увидеть следующие шаги, сообщают СМИ со ссылкой на чиновника ЕС. Премьер Нидерландов назвал сроки введения санкций против России

По словам чиновника, любые санкции будут подготовлены на встрече послов стран ЕС в Брюсселе.

"На вопрос, ответит ли ЕС санкциями уже во вторник, чиновник заявил, что это займет больше времени, поскольку ЕС хотел бы увидеть следующие шаги России", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.