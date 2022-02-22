ЛОНДОН, 22 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил введениями новых санкций против России. Они будут затрагивать самым жестким образом экономические интересы РФ. об этом политик заявил в эфире британского телеканала Sky News

"Санкции очень сильно ударят по России и мы сделаем еще больше, если произойдет вторжение… Не сомневайтесь, будет больно: если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности", — заявил Джонсон.

Глава правительства королевства отметил, что против России санкции могут последовать в случае полномасштабного "вторжения" на Украину.

"Боюсь, все свидетельствует о том, что президент Путин действительно настроен провести полномасштабное вторжение на Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте скажем предельно ясно, что это будет совершеннейшей катастрофой", — отметил премьер-министр.

Ранее крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала членов Евросоюза немедленно ввести санкции против Российской Федерации. По мнению представителей партии, это необходимо, "чтобы исключить ее из европейской экономики", сообщается в распространенном заявлении.