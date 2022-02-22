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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836134459.html
СМИ: послы ЕС согласились на запрет импорта и экспорта из ДНР и ЛНР
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Послы стран ЕС согласились на политику непризнания выданных гражданам ЛНР и ДНР паспортов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. "Они (послы)… согласились на... ПРАЙМ, 22.02.2022
экономика, новости, лнр, днр, торговля, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Послы стран ЕС согласились на политику непризнания выданных гражданам ЛНР и ДНР паспортов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.
"Они (послы)… согласились на политику непризнания российских паспортов, выданных гражданам двух образований (ДНР и ЛНР)", — говорится в сообщении издания.
Послы также согласились на запрет импорта и экспорта из республик.