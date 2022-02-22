МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Послы стран ЕС согласились на политику непризнания выданных гражданам ЛНР и ДНР паспортов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

"Они (послы)… согласились на политику непризнания российских паспортов, выданных гражданам двух образований (ДНР и ЛНР)", — говорится в сообщении издания.

Послы также согласились на запрет импорта и экспорта из республик.