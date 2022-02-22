БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отозвал доклад министерства по "Северному потоку-2" из Федерального сетевого агентства, сертификации трубопровода не будет, пока не будет готов новый доклад и в том случае, если в докладе будет дана негативная оценка. ЕС сделал заявление по санкциям против России

"На этом фоне (признания Россией Донецкой и Луганской народных республик) я сегодня утром, точнее мое министерство, сообщило Федеральному сетевому агентству, что доклад по вопроса безопасности энергоснабжения, который является частью согласования "Северного потока 2" отозван. Согласование "Северного потока 2" обусловлено двумя условиями: выдача сертификации BNA, там речь идет экономико-политических вопросах, как анбандлинг, то есть разделение ролей владельца и оператора, а также об оценке безопасности снабжения", — сказал Хабек на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что оценку безопасности энергоснабжения делало правительство Ангелы Меркель, оно было завершено 26 октября прошлого года. Тогда в нем было заключено, что "Северный поток 2" не угрожает безопасности энергоснабжения.

"Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждает к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будут последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван. Он является условием, чтобы осуществилась сертификация. Это будет сделано вновь, будет сделан новый анализ. Пока этот анализ не завершено или не если эта оценка не будет позитивной, то "Северный поток" нельзя будет согласовать", — добавил Хабек.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил во вторник минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства. По его словам, "это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло". Без сертификации "Северный поток 2" не может быть введен в эксплуатацию, пояснил канцлер.