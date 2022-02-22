ЗАПАД ВСЯЧЕСКИ ПЫТАЕТСЯ ВЫВОДИТЬ ИЗ РАВНОВЕСИЯ МОСКВУ, НАГНЕТАЕТ КОНФРОНТАЦИЮ — ЛАВРОВ
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836135571.html
Ставка Банка России
Эксперты предрекли рост ставки Банка России
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Транзит газа через Украину немного снизился во вторник
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Попова допустила смягчение требований по профилактике COVID-19
Курсы валют
Эксперт оценил риски обвала рубля из-за геополитики
Северный поток-2
Шольц призвал к переоценке ситуации по "Северному потоку-2"
Инфляция в РФ
Банк России ждет роста инфляции до 5-6%
Банки
Эксперты рассказали, сколько банков уйдут из России в этом году
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Фондовые биржи АТР закрылись заметным снижением
Глобальный энергокризис
Медведев предрек Европе газ по 2000 евро
Нефть
Цены на нефть растут, находясь близко к $100 за баррель
Авто
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Vesta нового поколения
Санкции против РФ
Британия вводит санкции против пяти российских банков
Ситуация в ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о сотрудничестве с Россией
ЗАПАД ВСЯЧЕСКИ ПЫТАЕТСЯ ВЫВОДИТЬ ИЗ РАВНОВЕСИЯ МОСКВУ, НАГНЕТАЕТ КОНФРОНТАЦИЮ — ЛАВРОВ
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836135571.html
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