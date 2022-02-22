MSNBC: "санкционные меры" США против РФ ожидаются в ближайшие часы
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "Значительные санкционные меры" против РФ ожидаются в ближайшие часы, сообщил продюсер передачи Morning Joe телеканала MSNBC в Twitter со ссылкой на замсоветника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во вторник огласить дополнительные меры.
"Значительные санкционные меры…(ожидаются) в ближайшие часы", — говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836135932.html