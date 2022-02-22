МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "Значительные санкционные меры" против РФ ожидаются в ближайшие часы, сообщил продюсер передачи Morning Joe телеканала MSNBC в Twitter со ссылкой на замсоветника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера. ЕС сделал заявление по санкциям против России

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во вторник огласить дополнительные меры.

"Значительные санкционные меры…(ожидаются) в ближайшие часы", — говорится в сообщении.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.