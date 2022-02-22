ЛОНДОН, 22 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР. Австрия пообещала включить "Северный поток-2" в санкционный список

Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Британии вводит санкции против пяти российских банков, в частности банка "Россия", "Генбанка", "Промсвязьбанка", "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка", а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

"Сегодня я подписала первую волну санкций, направленных против олигархов и банков, близких к Кремлю Мы продолжим использовать санкции, если Россия откажется от деэскалации", — написала Трасс в Twitter, сопроводив пост фотографией, как она подписывает соответствующий документ.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.