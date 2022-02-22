ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли по итогам встречи министров стран G7 заявила, что члены группы едины в решимости поддержать Украину и ввести санкции в отношении России за ее последние действия. ЕС призвал рассматривать "Северный поток - 2" в политической плоскости

Заявление главы канадского МИД прозвучало на следующий день после того, как Россия объявила о признании независимости ДНР и ЛНР.

"Министры иностранных дел G7 встретились сегодня утром, чтобы обсудить вопиющее пренебрежение Россией суверенитета Украины. Мы едины в нашей решимости поддержать Украину и будем вводить санкции против России за ее действия", — написала Жоли в Twitter.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.