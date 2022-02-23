МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены вводить против России сразу все возможные санкции, поскольку в Вашингтоне надеются на эффект сдерживания. Об этом сообщают "Известия". В США обеспокоились ответом России на санкции

"Мы всегда намеревались делать так, чтобы у нас был целый спектр санкционных шагов, которые мы могли бы добавлять друг к другу, чтобы мы могли осуществить эскалацию в случае, если его (президента России Владимира Путина — прим. ред.) действия продолжат быть эскалационными", — пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, если все санкции будут введены немедленно, тогда непонятно, в чем состоит эффект сдерживания, "который будет препятствовать тому, чтобы (Путин — прим. ред.) предпринимал дальнейшие действия" для ухудшения ситуации на Украине.

Вместе с тем он добавила, что отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT не входит в первичный санкционный пакет, но "этот вариант остается".