МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Австралия вводит санкции в отношении РФ после признания независимости ДНР и ЛНР, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Посол предсказал удар по мировым рынкам из-за антироссийских санкций

"Это абсолютно неприемлемо, что Россия может вторгнуться в своего соседа… Правительство Австралии немедленно введет санкции в отношении (ряда — ред.) российских лиц в ответ на агрессию РФ в отношении Украины. Мы также… расширим действие существующих санкций, которые применяются в отношении Крыма и Севастополя, на регионы Донецка и Луганска… Первоначально мы введем запреты на въезд и адресные финансовые санкции в отношении восьми членов совета безопасности РФ", — заявил Моррис, трансляцию вел телеканал ABC.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.